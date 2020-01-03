السجن لنظامي قتل رجلاً بسبب كديسة

أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس الأول برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين، حكماً بالسجن لمدة (عامين) وذلك في مواجهة نظامي أدانته المحكمة بقتل رجل طعناً بالسكين عندما اعترض المجني عليه المدان الذي قام بضربه كديسة بعصاة أثناء مطاردة المدان للكديسة بالشارع العام بالحاج يوسف وقالت المحكمة في سردها لحيثيات القرار إن المدان استقاد من الاستثناءات الواردة في نص المادة “131” الجنون بأن أكد تقرير الكشف الطبي للمدان بأنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة طويلة وكان يتلقى العلاج بمشفى طه بعشر، كما أن أولياء دم القتيل تنازلوا عن حقهم في القصاص من المدان وكذلك أعلنوا تنازلهم عن الدية.

وأمرت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة – المدان بدفع مبلغ (220) ألف جنيه لورثة القتيل (أطفال) قصر ،وتشير تفاصيل القضية بأن المتهم وهو نظامي، في يوم الحادثة كان يطارد كديسة بعكاز وسكين وقام بقذف العصاة محاولاً إصابة الكديسة ولكنها سقطت على بعد خطوات من المجني عليه والذي رفض تسليم المدان العصاة وسدد طعنة للمجني عليه بالسكين فكانت مجريات القضية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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