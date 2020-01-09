معجبة كويتية تصاب بهستيريا لحظة لقائها تامر حسني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، يجمع بين المطرب المصري، تامر حسني، وإحدى معجباته في الكويت.

وأصيبت المعجبة الكويتية بحالة من الهستيريا بعد مقابلتها لتامر حسني، فيما حاول هو تهدئتها.

وحاول تامر حسني تهدئة المعجبة، وقال لها: “بالراحة بالراحة”، ولكنها ظلت تقول له “مو مصدقة والله العظيم ما مصدقة”.

وتواجد تامر حسني في الكويت، من أجل عرض أحدث أفلامه السينمائية “الفلوس” في دور العرض السينمائية هناك.

وانطلق عرض فيلم “الفلوس” فى دور العرض السينمائية، بدءا من يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، وتدور أحداثه حول نصاب محترف يدعى “سيف”، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا تنتهي من الخدع والألاعيب، التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد.

يشار إلى أن آخر أفلام تامر حسني كان “البدلة”، الذي عرض العام الماضي 2018، ويشاركه بطولته، أكرم حسني وأمينة خليل، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وهو أول فيلم عربي يعرض في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، منذ السماح بعودة السينما في المملكة.

سبوتنيك

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