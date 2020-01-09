عادل عبد الرحمن عمر: كلنا عطالة يا ضياء!!

كنت خارج السودان بجسدي فقط ثم متابعا بشكل حثيث لبعض الصحافين النابهين امثال ضياء الدين بلال و محمد عبد القادر منذ عملهما في صحيفة الراي العام، التي تفتقت فيها موهبتهما الا ان حقق الله لهما ما يريدان كل على حدا.

في ذاك الوقت و انا اتابع مسيرة الصديق ضياء الدين بادرت بلاتصال به لاشجعه على مفردته الجميلة الطاعمة في زمن عزّت فيه المفردة الهطول.

كثيرا ما اتصلت به معلقا بحفاوة على ما كتبه و خطه بيمينه، و كثيرا ايضا ما اُمسك عن التعليق لهجومه الحاد على حكومة اُمثلها في الفضاء الخارجي ، و لشدة اعجابي بذكائه و قلمه الفياض اُبرر له انه ما زال في طور الخبرة التي تؤدي الى ما يتعارف عليه في الخدمة المدنية( بالطويلة الممتازة) ، ليس بحكم السنوات انما باشياء اخرى.

بعد زمن قليل من متابعته ادركت ان ضياء الدين حر (الفكر و الهوية و القلم) لا تحده اسوار حزب ينتمي له ليناور او يهادن او يُجمّل او يُخفي شيئا لأجله و لذا اكتسبت كتاباته مصداقية عالية و شجاعة نادرة فهو عند بعض الاسلامين يساري تسلل خفية و احتل مواقع قيادية في صحف هذا الزمان ، و عند بعض اليسارين ( كوز) مزروع بحرفية عالية في وسطهم.

جيل جديد من الصحفين و الصحفيات جاء بعدنا في منتصف التسعنيات و انطلق مهرولا بتميز و شجاعة في الالفية الثانية.

فرّخت هذه التجربة التي كان ضياء الدين بلال واحد من اعمدتها الراكزة و الراسخة اعمالا صحفية باهرة تضاف للتاريخ الباهر للصحافة السودانية .

هذا النهوض المتميز للصحافة كان كله في زمن الانقاذ التي شهدت فترتها احداثا سيئة و مؤلمة للصحافة لكن برغم ذلك كان ذاك البروز للصحفين و الصحفيات امثال لينا يعقوب (مدرسة صحيفة السوداني بنسختها الجديدة) .

اعتقد ان الخذلان الاكبر لضياء الدين و صحبه من المصادرة و الاغلاق لقنوات فضائية و محطات اذاعية بعد ثورة عظيمة رفعت شعارات العدل و السلام و الحرية ، هذه الانتهاكات الصارخة التي فُعلت باسمها طعنة نجلاء في خاصرة الثورة .

كل الناس يعتقدون ان زمن الاستبداد قد مضى بغير رجعه ، و من المؤسف ان يحدث في وقت يعتلي فيه الصديق الوزير فيصل محمد صالح مقاليد العمل الاعلامي الذي شهدت له مواقفه السابقة بنصرة الصحافة و نال جوائز عالمية في هذا الصدد.

لا اُلقي اللوم كله على صديقنا المغلوب على امره ولكن الحكومة الانتقالية التي تجاوزت اجندتها الطارئة المقلقة في الاقتصاد و الامن لتشغل الناس بقضايا انصرافيةو جدلية لا طائلة منها و تمس شعارات الثورة في الصميم .

وصلت السودان مؤخرا و بذلت جهدا في اللقاء ببعض الزملاء القدامى من الصحفين والجدد منهم، كانوا جلهم يتعللون بانشغال الشديد و انا اعلم ان مهنة الصحافة قاتلة ولا تترك مجالا للفضاء الاجتماعي بشكل الطبيعي، فقابلت قليلا منهم و ما زلت انتظر البعض الاخر من ضمنهم صديقنا ضياء الدين فاتصلت به اليوم لاجده في منزله مستمتع بدفء الزوجة و الاولاد و ذكرّته بوعده المؤجل فقال لي بحرارة: اكيد سوف ازورك يا استاذ فقد صرت عاطلا بقانون الاشتباه ، فضحكت و قلت له: كلنا عطاله يا عزيزي!!.

بقلم /عادل عبد الرحمن عمر

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