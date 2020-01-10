الإرصاد الجوية: استمرار انخفاض درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للإرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أجزاء البلاد، مع تأثر مناطق الشمال والوسط والغرب بالغبار المثار خلال ساعات نهار اليوم، مع احتمال هطول أمطار جنوب ساحل البحر الأحمر.

وتوقع تقرير الهيئة بحسب صحيفة آخر لحظة، عن حالة الطقس خلال (24) ساعة، أن تسود رياح شمالية إلى شمالية غربية جافة متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية، الوسطى والغربية من البلاد، ورياح خفيفة في مناطق الشرق أثناء ساعات النهار تنشط مع تقدم ساعات الليل.

الخرطوم (كوش نيوز)

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