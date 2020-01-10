بالتفاصيل.. افتتاح أول مدرسة لمكافحة الخيانة الزوجية

من المزمع افتتاح أول مدرسة متخصصة من نوعها لمكافحة الخيانة الزوجية والعاطفية إلى جانب الحد من تعدد الزوجات والأنواع الأخرى من الزيجات السرية والتي طفت إلى السطح مؤخراً بحسب مدير المدرسة.

وقال الدكتور علي بلدو المعروف في مجال الصحة النفسية والاجتماعية إن الأسبوع الثاني من يناير الحالي سيشهد تدشين عمل مجموعات المدرسة في مقرها في أم درمان، حيث إن التسجيل مجاني ويشمل الجنسين، ويتم التركيز على بناء الثقة ودعم العلاقات المقدسة والإنذار المبكر للأزمات العاطفية والزواجية والتخلص من الرواسب النفسية المريرة كذكريات الحبيب الأول والإخفاقات السابقة.

وأضاف بلدو بحسب صحيفة آخر لحظة، إن المدرسة أيضاً تهدف للحد من تعدد الزوجات وإسباغ الرضى والسعادة على الحياة الزوجية جنباً إلى جنب مع التدريب على آليات منع واكتشاف الخيانة الزوجية والتعامل معها وبالتالي فإن شمس العين الطايرة والدبل والشلب في مصيرها للأفول قريباً، على الأقل لخريجي هذه المدرسة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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