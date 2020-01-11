أزمة ”بنات ثانوي“ تصل النائب العام

تقدم مخرج الفيلم المصري ”بنات ثانوي“ ببلاغ إلى النائب العام ضد الكاتبة رشا سمير، متهما إياها بـ“السب والقذف واتهام الآخرين بالسرقة“، بعدما ادعت الأخيرة أن فكرة الفيلم مقتبسة من إحدى رواياتها، وذلك بعد جدل حول الملكية رافق العرض الأول للفيلم خلال الأيام الماضية.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1607 للعام الحالي، أن الفيلم من تأليف الكاتب أيمن سلامة، وهو أحد أبرز كتاب الدراما التلفزيونية، وله تاريخ كبير في مجال التأليف الدرامي، ومن ثم تعد ادعاءات الكاتبة رشا سمير بسرقة روايتها ”بنات في حكايات“ كاذبة دون دليل.

واتهم البلاغ الكاتبة بالتشهير ضد المخرج والمؤلف، واتهامه بالسرقة، واصفا ”الحملة على الفيلم“ بأنها ”لا تهدف سوى لكسب الشهرة فقط“.

وطالب المخرج بمعاقبة الكاتبة، وفقا لقانون العقوبات، بتهمة ”التشهير والسب والقذف، بعد التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية“.

تدور أحداث فيلم ”بنات ثانوي“ حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، يشارك في بطولته الفنانون: محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.

إرم نيوز

شارك الموضوع :



