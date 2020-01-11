للراغبين في الهجرة .. كندا تكشف تفاصيل خطة جديدة في عام 2020!

تستعد كندا لاستقبال ملايين المهاجرين في العقد الجديد عبر برامج الهجرة المختلفة، حيث ستساعد الخطط السياسية الجديدة للحكومة على تمهيد طريق الهجرة في عام 2020.

جلب 360 ألف وافد جديد

ووفقاً لـ”سبوتنبك”، فمن المتوقع أن يشهد عام 2022 زيادة طفيفة، أي جلب حوالي 360 ألف وافد جديد. وستعلن الحكومة الفيدرالية عن خطة جديدة في برنامج “لم الشمل” أو مايعرف بـPGP، بحلول أبريل/نيسان القادم.

برنامج جديد في برنامج “لم الشمل”

وتعتمد الحكومة على برنامج “لم الشمل” لجلب 21 ألف مهاجر سنويا، ولكن بسبب زيادة الطلبات، فمن المحتمل أن تقوم الحكومة الفيدرالية بطرح عملية جديدة تسعى إلى تجنب أوجه التقصير السابق في عملية القبول.

إلغاء رسوم الجنسية الكندية

وتبلغ التكلفة الحالية 630 دولارا للشخص الواحد، والتي وصفت لدى الكثيرين وبخاصة من أصحاب الدخل المحدود بالمرتفعة. ومن المحتمل بأن تكون ضمن تقرير وزير الهجرة الذي سيقدمه في مارس/آذار. ومن المتوقع في حال تطبيق القانون بان ترتفع معدلات الجنسية بنحو 40 في المائة بحلول عام 2024.

توزيع المهاجرين في كندا

تستعد كندا لاستقبال 67800 ألف مهاجر المرشحين لبرنامج المرشحين الإقليميين”PNP”، والذي يمثل زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بعام 2019.

وبحسب الإحصائيات فإن 80 في المئة على الأقل من المهاجرين يستقرون في المدن الكبرى، الأمر الذي يأتي على حساب الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والمجتمعات الريفي. وللتصدي لهذا، قدمت بعض المقاطعات والأقاليم عدد من مدنها وبلداتها الصغيرة لجلب المهاجرين إليها من خلال برنامج PNP.

وتعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز توزيع المهاجرين على نطاق أوسع عبر كندا وهي ما تعرف بسياسة “الأقلمة”، بحسب ما نشر موقع canadanews24.

صحيفة المرصد

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