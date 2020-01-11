آخر كلمات قبطان الطائرة الأوكرانية المنكوبة قبل إسقاطها

كشف وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، عن تفاصيل آخر اتصال أجراه قائد طائرة “بوينغ-737” الأوكرانية التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ بعد وقت وجيز من إقلاعها من طهران.

قال بريستايكو، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن آخر ما قاله قبطان الطائرة المنكوبة في آخر اتصال أجراه مع برج المراقبة قبل تحطم طائرته الـ”بوينغ” يوم الأربعاء الماضي كان: “كل شيء على ما يرام”.

واعترفت طهران، اليوم السبت، بأنها أسقطت الطائرة “عن غير عمد” ونتيجة “خطأ بشري” بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصًا.

مصلراوي

شارك الموضوع :



