منهم هيفاء وإليسا وأحلام وأنغام… هكذا نعى مشاهير العرب السلطان قابوس

حرص عدد كبير من فناني ومشاهير العالم العربي، على نعي السلطان قابوس بن سعيد، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وغردت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “خالص التعازي والمواساة للشعب العُماني بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله وحفظ سلطنة عمان الحبيبة وشعبها”.

وكتبت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر “تويتر”: “كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد.. إن شاء الله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام”.

غردت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر “تويتر”: “سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله.. كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان”.

كتبت الفنانة الإماراتية، أحلام، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “ورحل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس.. السلطان قابوس في ذمة الله.. اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه.. ورحل عنا قابوس المعظّم”.

وكتب المطرب الكويتي، نبيل شعيل، عبر حسابه على “إنستغرام”: “خالص التعازي للشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نعى المطرب اللبناني، راغب علامة، السلطان قابوس بهذه الكلمات: “أحرٌ التعازي لسلطنة عمان دولةً وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته…إنْا لله وإنٌا إليه راجعون”.

كتبت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، عبر حسابها على “تويتر”: “نتقدّم بالتعازي الحارة لكل شعب عمان الحبيب رمز الثقافة والحضارة بفقدان السلطان قابوس بن سعيد. الله يرحمو وتكون نفسو بالسما”.

كتبت الفنانة اللبنانية، كارمن لبس: “أتوجّه بأحرّ التعازي لشعب سلطنة عمان الحبيب بوفاة السلطان قابوس. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وقدم المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد تعازيه، عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: “أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب العماني .. عظم الله أجرنا وأجركم ورحم الله السلطان قابوس_بن_سعيد وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وحرص المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، على تقديم تعازيه بنعي السلطان على “تويتر” قائلا: ” عظّم الله أجرك يا وطن .. قابوس في ذمة الله”.

نعى الفنان المصري، محمد هنيدي، السلطان قابوس، كاتبا عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس_بن_سعيد نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

و​شاركت المطربة المصرية، أنغام، صورة للسلطان قابوس بن سعيد، عبر حسابها على “إنستغرام”، وكتبت معها: “خالص العزاء للشعب العماني في رحيل السلطان قابوس رحمه الله واسكنه فسيح جناته”.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان السلطاني العماني عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. كما أعلن الديوان السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

في السياق ذاته، قالت صحف عمانية، إن “هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وقالت صحيفة “الوطن” العمانية، إن “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان”.

ونعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970.

وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، صباح اليوم، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وفي الإمارات، قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.

سبوتنيك

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