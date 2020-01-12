“تمتلك قصور وأموال طائلة”.. مواطنة ثرية بالرياض تبحث عن “زوج”.. وخطابة تكشف عن عمرها وكامل مواصفاتها !

كشفت خطابة تدعى “أم نايف” عن رغبة مواطنة ثرية في الزواج من شخص مناسب، بحسب زعمها، مضيفة أن المواطنة وضعت عدة شروط يجب أن يلتزم بها كل مَن يتقدم لطلب الزواج منها.

وأوضحت الخطابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، أن المواطنة اشترطت في المتقدم إليها شرطين وهما ألا يتزوج عليها وينجب منها أطفال.

وأضافت في التغريدة:” اللي يبي زواج مسيار ويعف نفسه عندي واحدة ثرية ولديها قصور وأموال كثيرة وتسكن بشمال الرياض.. وعمرها ٣٦ سنة وطولها ١٦٣ ووزنها ٨٨ كيلو”.

وتابعت الخطابة: ”بشرتها بيضاء ناعمة وهادئة وجميلة.. شعرها أسود ناعم طويل للأرداف.. والعيون واسعة حلوة وناعمة ولكن المطلوب منك تنجب منها عيال ولاتتزوج عليها”.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع التغريدة وتداولوها على مواقع السوشيال ميديا، مطالبين بضرورة التعرف على السيدة لإتمام إجراءات الزواج.

صحيفة المرصد

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