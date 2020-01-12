وداعًا لقاعات الأفراح .. تقاليع جديدة لحفل زفاف ساحر بـ20 ألف جنيه

انتشرت منذ فترة قريبة ظاهرة استغناء العروسين، عن إقامة حفل الزفاف داخل القاعات، إذ يختار البعض شكلا غير تقليدي، والاتجاه إلى الأماكن التاريخية لإقامة حفل مختلف، والحصول على يوم مميز دون المبالغة في تفاصيل الفرح.

يستعرض لكم “مصراوى”، أبرر تقاليع في موضة أفراح 2020، لإقامة حفل زفاف بعيدًا عن القاعات والأماكن التقليدية بأقل التكاليف، وفقا لمنظم الأفراح والحفلات الـ”wedding planner” أحمد البراملجي، وذلك في السطور التالية.

قال أحمد البراملجى، “في الآونة الأخيرة اتجه العديد من منظمي الأفراح إلى الأماكن التاريخية مثل الأهرامات، وقصر محمد علي، أو القلعة، لإقامة حفل زفاف مميز وسط مناظر تاريخية جذابة.

-في بداية الأمر عليك حجز رسوم دخول المنطقة التي سيقام بها الفرح.

-هناك العديد من الأماكن التي يمكن استئجارها بتكلفة رسوم تبدأ بـ20 ألف جنيه، أما تكلفة تجهيزات الفرح تصل الى 30 ألف، وهى تشمل (الكراسي، والتربيزات، وصنع الكوشة للعروسين، وليزر لإضاءة الفرح، وأماكن لرقص العروسين، بجانب ديكورات الفرح، ومسرح، “دي جي )”.

وأضاف أحمد البراملجى، أن بعض الأشخاص يفضلون الاستغناء عن شركات تنظيم الأفراح، وعمل ديكور حفل الزفاف بمساعدة الأهل والأصدقاء، وذلك باعتماد النصائح التالية.

– تزيين الكوشة بالورد الصناعي، أو الطبيعي، ووضع كرسيين للعروسين لأن هذه المنطقة مركز تركيز المدعوين.

– يفضل وضع مسرح “بلكسي”، وهذا يساعد على جعل الكوشة مرتفعة لتناسب طبيعة الأماكن التاريخية.

– نضع مجموعة من الطاولات مزينة بالورود، لتضفي على المكان أناقة وجمال.

– استخدام بعض الأشرطة والأقمشة، في تغطية الكراسي، ونضع كراسي من النوع استالس ذهبي أو فضي.

-لأجواء تاريخية، يفضل الاعتماد على ديكور بسيط، غير مبالغ فيها حتى يضفي على المكان جمالا.

مصراوي

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