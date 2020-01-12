ممثل أمريكي شهير يسخر من تغريدة ترامب بالفارسية

سخر الممثل الأمريكي، مارك هاميل، من تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي وجهها إلى الشعب الإيراني، باللغة الفارسية، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وعلى طريقة ترامب، غرد “هاميل” بالفارسية، موجها حديثه إلى الإيرانيين، وكأنه الرئيس الأمريكي: “يرجى تجاهل حقيقة أنني حظرت سفر رعاياكم للولايات المتحدة، وهددت بقصف المواقع الثقافية الخاصة بكم”.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر باللغة الفارسية: “للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نتابع عن كثب احتجاجاتكم، إن شجاعتكم ملهِمة”.

يشار إلى أن مارك هاميل من أبرز الممثلين في هوليوود، المناهضين لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب روبرت دي نيرو.

ومارك هاميل هو أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة “حرب النجوم”، بتجسيده لشخصية فارس الجيداي “لوك سكاي ووكر”.

وخرج مئات المتظاهرين، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ “خطأ بشري”.

وفرقت الشرطة الإيرانية المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن أطلقوا شعارات معادية للحرس الثوري الإيراني وقيادة البلاد، بما في ذلك للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي

سبوتنيك

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