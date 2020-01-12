أساتذة جامعة النيلين يعتذروا للشعب السوداني

تقدم أساتذة جامعة النيلين باعتذار للشعب السوداني علي وجود عوض حاج علي ضمن طاقمها ،مستنكرين تحريض الاخير علي القتل والاساءة لشباب الثورة .

وكان عوض قد وصف الثوار بـ(الصعاليك) وطالب بمواجهتهم عسكريا ابان التظاهرات اؤاخر ايام النظام البائد، وتورد كوش نيوز نص البيان:

*تجمع أساتذة جامعة النيلين*

*بيان*

جماهير شعبنا الوفيه….

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….

نعتذر اليوم لكل آبناء الشعب السوداني عن وجود عوض حاج علي وأمثاله في صرحنا الشامخ، و الذي يعتبر من أكبر المؤسسات التعليمية في وطننا الحبيب.

المدعو عوض حاج علي، وبدلا من ان يحمل رسالة سامية لطلابه و زملائه، وهي رسالة العلم و المعلم، حمل رسالة التحريض على القتل و الإساءة لشباب فجروا اعظم ثورة سلمية في تاريخ السودان الحديث.

نعتذر للشهداء وأرواحهم الطاهرة أن من كان يظن فيه مقارعة الحجة بالحجة والمنطق قد علا صوته طالبا إشهار البندقية في وجه العزل من أبناء شعبه لأنهم تاقوا إلى الحرية وكان محرضا على قتلهم.

نعتذر ونعتذر ونأمل أن تقبلوا إعتذارنا…

معلوم أن عوض حاج علي كان ولا زال من كبار قادة الكيزان ومعلوم دوره في الأمن الشعبي وبالتالي فكل ما يدين تنظيم الكيزان يدينه وكل ما يدين الأمن الشعبي يدينه وفي هذين وحدهما مبرر كاف لإبعاده عن الجامعة وعن كل فعالياتها … لكن قيمة التسجيلات التي بثتها قناة العربية هي أن لسانه قد شهد عليه ولذلك لابد من إجراء عاجل تتخذه الجامعة تجاهه.

نحن في تجمع أساتذة جامعة النيلين نعاهد جماهير شعبنا الوفي أن لا مكان لمثل عوض حاج علي وكل الذين تلطخت أيديهم بدماء شهدائنا بيننا وإنا إن شاء الله لملقون بهم في مزبلة التاريخ آملين من الأجهزة العدلية أن تمارس سلطاتها وتوجه لهم الإتهامات الجنائية بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين العزل.

*تجمع أساتذة جامعة النيلين*

الخرطوم(كوش نيوز)

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