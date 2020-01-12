السلطات الأسترالية تطعم الحيوانات المتضررة بإسقاط الجزر والبطاطا من الجو

لم تتوقف الحرائق في أستراليا لعدة أشهر وهذه كارثة حقيقية بالنسبة للحيوانات، حيث أنه وفقا لتقديرات جامعة سيدني وصندوق الحياة البرية العالمي، تؤثر الحرائق على أكثر من مليار حيوان.

ونظمت الدائرة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية الأسترالية عملية توصيل الأغذية للحيوانات الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي تتأثر أيضًا بالحرائق.

وقال وزير البيئة في ولاية نيو ويلز، مات كين، “لقد تم إسقاط آلاف الكيلوغرامات من الطعام، معظمهم من البطاطا الحلوة والجزر”.

ووصف الوزير عملية تسليم الأغذية “عملية روكي الكنغر”، حيث كان الكنغر أول من حصل على إمدادات الغذاء من الجو.

ومعظم الحيوانات المصابة تقطن في نيو ساوث ويلز، ووفقا للعلماء، قد ينخفض عدد حيوانات الكوالا في المنطقة بنسبة 30 ٪.

لا تتوقف الحرائق في أستراليا بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي. في وقت سابق تم الإعلان عن حالة طوارئ في ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. وتبلغ المساحة الإجمالية للحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار، ووقع 28 شخصا ضحايا الكارثة الطبيعية.

سبوتنيك

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