قاضي يؤدي واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس

أدى مولانا حسن شيخ ادريس قاضي عضو مجلس السيادة الانتقالي،ممثل رئيس واعضاء المجلس والحكومة الانتقالية ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الذي اختاره الله الى جواره أمس السبت .

وعبر عضو مجلس السيادة خلال تقديمه واجب العزاء بقصر العلم اليوم ، لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد واصحاب السمو السادة افراد الأسرة الحاكمة ، عن خالص تعازيه وتعازي رئيس واعضاء مجلس السيادة والحكومة الانتقالية والشعب السوداني لجلالته وللأسرة الحاكمة ولشعب السلطنة الشقيق ولدول مجلس التعاون الخليجي في فقدهم الجلل.

وعدد مولانا قاضي مآثر الفقيد وانجازاته في إرساء نهضة شاملة خلال الخمسين عاماً التي تقلد فيها زمام الحكم ، وما حظيت به السلطنة خلال حكمه من مسيرة حكيمة حافلة بالبذل والعطاء عمت السلطنة وطالت محيطيها الاقليمي والدولي فضلاً عن السياسة المتزنة للسلطنة التي يقف لها العالم اجلالاً واحتراما.

وترحم عضو مجلس السيادة على روح جلالته ، داعياً الله تعالى ان يجزيه خير الجزاء وان يتغمده برحمته الواسعة ومغفرته الحسنة وان يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن اؤلئك رفيقا وان يلهم قيادة وشعب السلطنة الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء .

مسقط 12-1-2020م (سونا)

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