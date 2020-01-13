وزارة الصحة توقف مشروع اسكان أبوسعد 73 فوراً عقب ارتفاع عدد الوفيات

أصدرت وزارة الصحة الإتحادية قراراً بإيقاف العمل في مشروع اسكان أبوسعد 73 فوراً، على خلفية وقوع وفيات بين العاملين بلغت 39 وارتفعت أمس الى 44 حالة وفاة.

ووجه القرار صندوق الاسكان والتعمير بدفع تكاليف علاج العاملين المصابين، وبررت إدارة الصحة المهنية بالوزارة قرارها بسبب وقوع اصابات بين العاملين في حفر الآبار بمرض مجهول أدى الى وفاتهم بجانب إصابة عدد كبير من العمال والذين مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات الخرطوم . وقالت الوزارة في القرار الذي بحسب صحيفة الجريدة، إن تلك الاصابات ظهرت منذ بداية العمل في مشروع الحفر، ووجه القرار بفحص عينات من التربة لمعرفة أسباب المرض.

وكشف مرافق مريض فضل حجب اسمه عن ارتفاع عدد الوفيات الى 44 حالة وفاة، واصابة آلاف العمال، وأعلن عزمهم مقاضاة صندوق الإسكان ووزارة التخطيط العمراني باعتبارهما المؤسستين المسؤولتين عن المشروع.

فضلاً عن أن الصندوق لم يقم بايقاف العمل بالمشروع حتى بعد ارتفاع عدد العمال الذين ماتوا جراء اصابتهم بذلك المرض المجهول.

الخرطوم:(كوش نيوز)

شارك الموضوع :



