إيهاب توفيق يثير حيرة معجبيه بتبديل ملابسه في عزاء والده

أثار المطرب المصري، إيهاب توفيق، حيرة جمهوره ومحبيه، بعد تداول صور له في عزاء والده، أمس الأحد، الذي توفي الخميس إثر حريق نشب في فيلا نجله.

ويظهر إيهاب توفيق في صور العزاء، وهو يرتدي بذلة سوداء، ثم يظهر في صور أخرى، وهو يرتدي معطفا رمادي اللون.

وذكرت تقارير مصرية محلية، أن السر وراء تبديل إيهاب توفيق ملابسه في العزاء، هو برودة الطقس.

وشارك في عزاء والد إيهاب توفيق، الذي أقيم أمس في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بالعاصمة المصرية القاهرة، العديد من الفنانين، أبرزهم المطرب المصري مصطفى قمر والمطرب الإماراتي حسين الجسمي والممثلة المصرية ليلى علوي والممثل المصري محمد لطفي، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، والفنانة المصرية فيفي عبده، والفنان المصري محمود حميدة، ومن نجوم الرياضة، شادي محمد وعبد الظاهر السقا، وهشام حنفي، وثروت سويلم، وخالد بيبو.

يشار إلى أن الراحل أحمد توفيق، والد إيهاب توفيق، توفي منذ يومين في حريق نشب بمنزله في مدينة نصر، وشيعت جنازته من مسجد السلام بمدينة نصر.

وقال إيهاب توفيق: “شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني”، بحسب تصريحاته لموقع “مصراوي”.

وأكمل: “تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان”.

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.

واندلع حريق هائل، في وقت مبكر من صباح اليوم، في فيلا الفنان إيهاب توفيق.

ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفرعن وفاته.

سبوتنيك

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