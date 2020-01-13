زوجة رئيس الوزراء الياباني تلفت الأنظار بارتدائها الحجاب في السعودية

لفتت زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأنظار بإطلالتها خلال تواجدها في المملكة السعودية، برفقة زوجها على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، وهي تضع وشاحا على رأسها.

ولقي الأمر ترحيبا من قبل المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتبار السلوك احتراما للعادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية.

وعلقت إحدى المغردات “الرقي العالي واحترام تقاليد الآخرين، زوجة رئيس وزراء اليابان تلبس العباية والطرحة عند وصولها للسعودية…”.

يذكر أن أكييه آبي، زوجة رئيس وزراء اليابان، زارت جمعية الأطفال المعاقين بالرياض في إطار جولة لرئيس الوزراء الياباني إلى منطقة الشرق الأوسط لمدة 5 أيام، التي يستهلها في الرياض، وتسعى من خلالها طوكيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

سبوتنيك

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