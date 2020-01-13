الحكم بحبس لاعب كرة قدم مصري سابق

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، سنة غيابيا وكفالة 2000 جنيه.

وقررت المحكمة فرض غرامة 100 ألف جنيه على عبد الغني، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

وكان عدد من أقارب مجدي عبد الغني أقاموا جنحة مباشرة يتهمونه فيها واثنين من أشقائه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

مجدي عبد الغني لاعب كرة قدم مصري سابق من مواليد عام 1959 بمدينة القاهرة، وكان لاعب خط وسط سابق بالنادي الأهلي في حقبة الثمانينات، كما ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والأفريقية مع النادي الأهلي والمنتخب المصري.

وسجل عبد الغني العديد من الأهداف، كان أشهرها الهدف الوحيد لمصر في كأس العالم 1990 في إيطاليا بمرمى هولندا، ويعد ثالث الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ونجم ليفربول الحالي محمد صلاح.

سبوتنيك

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