ميريام فارس تحقق حلم معجب سعودي

أحيت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، أول حفلاتها في جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، ضمن فعاليات حفلات منتصف العام، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور جماهيري كبير.

وعلى هامش الحفل، التقت الفنانة الشهيرة بمعجب سعودي، شارك لقاءه معها عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إلى جانبها وهو يغني، بينما هي تقف بجواره مبتسمة وترقص.

وغرد المعجب مع المقطع المصور، أن ميريام فارس حققت حلمه بأن جعلته يقابلها، متمنيا ألا تكون المرة الأخيرة.

وكتب: “كثير مبسوط بشوفتك الحمد لله حققت حلمي، وإن شاء الله مهي آخر مرة أشوفك ويعطيك العافية وكل فريق العمل اللي كان تعاملهم رائع”.

من جانبها، أعادت ميريام فارس نشر المقطع المصور الذي يجمعها بالمعجب السعودي، عبر حسابها على “تويتر”، وعبرت فيه عن حبها له، برمز تعبيري “إيموجي” لقلب.

وافتتحت ميريام فارس حفلها الغنائي، بأغنيتها الجديدة “حبيبي سعودي”، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

كما قدمت ميريام باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، مثل “ماشي براحتك”، “أنا والشوق”، و”من عيوني”، والتي تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.

وفي أول تصريح لها بعد حفلها الأول في جدة، غردت ميريام فارس عبر حسابها على “تويتر”: “ما أروع من جدة إلا جمهور جدة، بشكركم من كل قلبي”.

يشار إلى أن هذا هو ثالث حفلات ميريام فارس في المملكة العربية السعودية، بعدما أحيت حفلين ضمن “موسم الرياض”، أحدهما في مهرجان “ميدل بيست”.

سبوتنيك

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