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جرائم وحوادث

الشرطة السودانية توضح تفاصيل حادثة محاولة دهس بعض أفرادها بالخرطوم

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شرطة

أوضح المكتب الصحفي لقوات الشرطة السودانية، يوم الاثنين، تفاصيل حول قيام أحد المواطنين بمحاولة دهس بعض أفراد الشرطة أثناء تنفيذها أمر بازالة دلالة السيارات بمنطقة الازهري جنوبي الخرطوم، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وقال المكتب الصحفي: أن الجهات المختصة قررت القيام بحملة لإزالة دلالة العربات بمنطقة “الأزهري” ، بحضور معتمد محلية جبل أولياء ، ومدير شرطة المحلية، وبمشاركة قوات العمليات، وقوات حماية الأراضي وشرطة المحلية، وأثناء تولي الشرطة عملها في عملية الإزالة تجمهر عدد من المواطنين أصحاب العربات، وتم إعتراض القوة المنفذة للعملية، حيث قام احد أصحاب المركبات بمحاولة دهس أفراد القوة بواسطة بوكس، مما أدي لإصابة “8” أفراد إصابات طفيفة.

تم فتح بلاغ جنائي تحت المادة “20/130” الشروع في القتل في مواجهة المتهم بقسم شرطة الأزهري غرب، وتمت السيطرة على الأوضاع الأمنية وعاد الإستقرار بالمنطقة.
الخرطوم (كوش نيوز)

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