الجيش يرفع حالة الاستعداد إلى القصوى،عقب إطلاق قوة تابعة لهيئة العمليات النيران بالخرطوم

نقل شهود عيان، أن دوي إطلاق رصاص تردد، ظهر الثلاثاء، داخل مبنى تابع لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات السودانية في العاصمة الخرطوم.

ونقل شهود عيان ل (كوش نيوز) سماع أصوات إطلاق نار كثيف وإغلاق بعض الطرق في العاصمة السودانية.

وروعت أصوات الأعيرة نارية سكان ضاحية كافوري، كما شهدت المنطقة إغلاقا للطرق المجاورة لمبانى هيئة العمليات التابعة لجهاز .

وذكرت مصادر اعلامية ان قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطريق المجاور لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض والذين رفضوا استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما قاموا بحبس اللجنة المختصة بقيادة لواء أمن.

وذكرت المصدر أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم للتقاعد.

في الأثناء رفع الجيش السوداني حالة الاستعداد إلى القصوى، وسط أنباء عن اغلاق المجال الجوي السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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