لأول مرة… جورج وسوف يحيي حفلا في قطر

أعلن المطرب السوري، جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، عن إحياء أول حفل غنائي له في قطر.

وكتبت الصفحة الرسمية لوسوف، عبر موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن الفنان السوري الشهير بـ”سلطان الطرب”، سيحيي حفلا استثنائيا في قطر وللمرة الأولى، وذلك في أحد الفنادق، يوم 10 فبراير/ شباط المقبل.

يشار إلى أن آخر حفلات جورج وسوف الغنائية، كانت في مكان استثنائي آخر، وهو في اللاذقية بسوريا، بمناسبة أعياد الكريسماس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

يشار إلى أن جورج وسوف، طالته شائعة وفاة في شهر ديسمبر، ليقوم بنفيها بل واستقبلها بسخرية، وذلك بنشره صورة كاريكاتورية له عبر “ستوري إنستغرام”، ووجه من خلالها رسالة إلى مطلق الشائعة: “لمخترع إشائعة إني مت بقلو: عبيب ألبي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطارد جورج وسوف شائعة الموت، خاصة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به قبل عدة سنوات، والتي تسبب بإصابته بشلل نصفي، لا يزال يواصل علاجه.

سبوتنيك

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