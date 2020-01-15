مقتل مساعد طبي ذبحاً من الوريد للوريد

لقى مساعد طبي مصرعه ذبحا من الوريد للوريد وذلك بشمال دارفور، وكشف مصدر ان السلطات عثرت على المجني عليه مقتولا بالشارع العام بضواحي محلية كورما التابعة للولاية، واتخذت الشرطة الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة واحالت الجثة الى مشرحة مسشتفى الفاشر لاخراج قرار تشريح الجثة.

وأفاد ذات المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة بين الاهالي والرعاة، موضحاً بانها منطقة تعدين اهلي، وما زالت الشرطة تكثف تحرياتها لفك طلاسم الجريمة والقبض على الجناة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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