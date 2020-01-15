اليوم النطق بالحكم في قضية (23) تاجر عملة

قررت محكمة جنايات بلدية اركويت اليوم النطق بالقرار في قضية محاكمة “23” تاجر عملة تم ضبطهم لحظة معاملاتهم بالنقد الاجنبي خارج الجهاز المصرفي في الاسبوع الماضي، وتم ارجاء الجلسة نسبة لعدم حضور ممثل المتهم الثاني، وذلك عقب سماع الشاكي وشهود الاتهام على اليمين واقول المتهمين.

وتعود التفاصيل الى شعبة شرطة عمليات الخرطوم الفدرالية بالادارة العامة للمباحث الجنائية نظمت حملات مكثفة وواسعة لتجار العملة لتأثيرهم السلبي في ارتفاع سعر الدولار حتى اليوم، وشملت الحملة بحسب صحيفة السوداني الدولية، الشوارع الرئيسية المختلفة بالعاصمة الخرطوم وبها تم ضبط المتهمين “23” تاجراً متلبسين بعمليات البيع والشراء بالعملات الاجنبية، خارج الجهاز المصرفي وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة تحت طاولة المادة “5” من قانون النقد الاجنبي.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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