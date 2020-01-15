تعرف على أكثر الروايات إعارة في الولايات المتحدة

أعلنت مكتبة مدينة نيويورك العامة أن رواية “1984” للكاتب البريطاني جورج أورويل، هي الأكثر إعارة ( 441770 مرة)، منذ نشرها عام 1949، وفقاً للتصنيف الذي أصدرته المؤسسة بمناسبة مرور 125 عاماً على تدشينها.

وتمت استعارة الرواية بشكل مكثف وازدادت شعبيتها خلال فترات التغيرات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة، لاسيما وأن أحداثها تدور في عالم المدينة الفاسدة (دستوبيا) الذي حافظ على مكانته بفضل صدور ثلاثية (ألعاب الجوع)، حسبما كشفت مكتبة نيويورك.

ورغم أنها العمل الأكثر إعارة من قبل المكتبة، إلا أنها تتراجع للمركز الثالث في ترتيب الكتب المطلوبة، ويتفوق عليها كتابان مخصصان للأطفال هما “سنوي داي” لإيزرا جاك كيتس بـ585 ألف و483 إعارة، و”كات ان ذا هات” لثيودور سيوس كما ذكر موقع” archyde”.

تأتي بعدها في الترتيب قصة أطفال أخرى “اليرقة الجائعة” التي كتبها إريك كارل في عام 1969 وتتناول القصة المحببة يرقة جائعة دائمًا في كتاب ساعد في كيفية تعلم قراءة العديد من أجيال الأمريكيين. .

سبوتنيك

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