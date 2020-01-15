افتتاح معرض الخرطوم الدولي الاثنين القادم

اكملت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة كافة استعداداتها لافتتاح معرض الخرطوم الدولي في دورته ال 37 والتي تبدأ يوم الاثنين القادم وتستمر حتى السابع والعشرين بمشاركة 25 دولة واكثر من 600 شركة محلية وعالمية وكل ولايات البلاد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بمشاركة ووزراء القطاع الاقتصادي .

وقال عمر إبراهيم مدير الادارة العامة للمعارض والمؤتمرات بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة في تصريح لـ(سونا) إن هذه الدورة تختلف تماما عن سابقاتها وذلك بفضل التحضيرات المبكرة لها وما تشهده البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وستكون ارض المعارض مكاناً متميزاً ومناسبة اقتصادية تجارية سياحية للجميع من اصحاب الاعمال والاسر والزوار حيث درجت على اقامة عدة برامج ثقافية وندوات اقتصادية تهم الشركات والولايات.

وقال إنه تم تنظيم برامج مصاحبة ثقافية وفنية وبرنامج خاص للاطفال باستحداث مسارح متميزة للاطفال.

واوضح عمر فى تصريح لوكالة السودان للانباء ان هذا العام تم فيه تعديل ساعات الدخول للمعرض لتكون يوما طويلا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى العاشرة مساء مؤكدا توفير كافة الخدمات والمستلزمات التي يحتاجها الزوار ورجال الاعمال.

الخرطوم (كوش نيوز)

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