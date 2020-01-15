فيصل يثمن جهود تطوير المتاحف

ثمن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح جهود شركاء مشروع تطوير المتاحف بغرب السودان ودورهم في حفظ مكتسبات السودان الثقافية والمحافظة على الآثار والتراث ووعد بالزيارة لتلك المتاحف للوقوف على مجهودات تطويرها .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم شركاء المشروع بحضور وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد والقائمين على مشروع تأهيل المتاحف المجتمعية بغرب السودان من ممثلي المجلس الثقافي البريطاني والمدير المكلف للهيئة القومية للآثار والمتاحف غالية جار النبي ومدير متحف بيت الخليفة نعمات محمد الحسن ومنسق مشروع تأهيل متاحف غرب السودان المجتمعية جلال محمد عثمان الملك وممثل منظمة الايكروم بالخرطوم ومدير متحف شيكان بالأبيض الأستاذة أماني يوسف بشير وذلك في إطار الاهتمام بالثقافة والآثار وحفظ التراث .

وقد تطرق الاجتماع وفق وكالة السودان للأنباء لتأهيل وصيانة المتاحف وترميمها وإقامة الورش وتنسيقها مع منظمة الايكروم والعمل على رفع الكفاءات والتدريب وتحسين بيئة العمل وحل جميع المعوقات التي تعترض سير خطة تطوير المتاحف .

الخرطوم ( كوش نيوز)

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