وفاة بطل المسلسل التركي “العشق الممنوع” الفنان “رجب اكتوغ”

شكل خبر وفاة الفنان رجب اكتوغ بطل مسلسل “العشق الممنوع” والذي حقق جماهيرية كبيرة منذ عرضه قبل ما يقارب الـ10 سنوات إلى يومنا هذا في تركيا والوطن العربي وعدد من الدول الأخرى ، صدمة في الوسط الفني التركي .

وأعلنت الصحف التركية يوم أمس الثلاثاء وفاة اكتوغ 65 عاما، بعد معاناة من مرض الانسداد الرئوي لسنوات طويلة، وجسد اكتوغ شخصية حلمي أونال في العمل.

كما شارك الفنان الراحل في بطولة عدد من الأعمال الشهيرة من أبرزها “وادي الذئاب”، و”الفراشات الزرقاء”، وبالإضافة لكونه ممثلا ناجحا أصدر الفنان الراحل 3 ألبومات غنائية في مسيرته الفنية حققت نجاحا كبيرا.

صحيفة المرصد

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