فيصل يبحث مع سفيربولندا مجالات الإعلام والتراث

التقى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بسفير بولندا لدى الخرطوم السيد ميشيل مركنشسكي لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين البلدين في مجالات الإعلام المختلفة والتعليم العالي والتراث، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.وثمَن فيصل أهمية مثل هذه الاتفاقات، مؤكدأ أهمية تبادل الخبرات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى تجربة بولندا في الانتقال السياسي وترقية الاقتصاد.

وحضر الاجتماع الذي انعقد بمكتبه كل من السفير الفخري لبولندا د.كمال مهدي ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد والأستاذ حسام حسين محمد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. حيث ناقش الزيارات التعريفية للصحفيين من البلدين ومشاريع التعاون الشامل والتي تتضمن خطة الست سنوات والتي تبدأ في 2022 والتي تتعلق بالآثار وحفظ التراث .

سونا

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