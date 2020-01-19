مدير حديقة القرشي يدلي بالمثير حول صور الاسود المتهالكة التي اثارت الرأي العام السوداني

بدرالدين سليمان : نحن عاجزين….والحيوانات ليست مسئوليتنا

اثارت صور اسود متهالكة داخل اقفاص حديقة القرشي بالخرطوم، التقطها احدي الزائرين حفيظة السودانين واصبحت حديث المجالس نسبة لتلك الصور الحزينة التي بينت مايمر به الحيوان داخل الحدائق السودانية جلسنا مع مدير حديقة القرشي الاستاذ بدر الدين سليمان لتوضيح الاسباب التي ادت الي تدني الحال داخل قفص ملك الغابة

في البداية ما هو السبب الذي ادي الي تدهور الوضع بالنسبة للاسود؟

الحيوانات ليست مسئوليتنا بل هي مسئولية شرطة الحياة البرية بصورة مباشرة قمنا داخل حديقة القرشي بانشاء الاقفاص وتصبح المسئولية تضامنية

اين شرطة الحياة البرية داخل القرشي؟

حديقة القرشي بها عساكر متواحدين واقوم بدفع الرسوم الخاصة بهم كخدمة خاصة متعارف عليها

من المسئول عن اطعام الحيوانات؟

شرطة الحياة البرية مسئوليته منح الحديقة اللحوم الخاصة بالحيوانات

هل كانت تمنحكم شرطة الحياة البرية في وقت سابق اللحوم؟

نعم كان تاتي الينا شرطة الحياة البرية باللحوم وقمنا بشراء ثلاجة لاستيعاب اللحوم التي كانت تاتي الينا ولكن رفعت الحياة البرية يدها

هل خاطبتموهم بالوضع الحرج الذي وصلت اليه الاسود؟

قمنا بكتابة خطاب رسمي لتحويل الاسود لاسباب متعددة اهمها واولها سلامة الزائرين ونطالب بالابقاء علي الحيوانات العشبية

هل ردت عليكم البرية بخصوص الخطاب؟

لم ترد الي هذة اللحظة والجدير بالذكر انني قمت مباشرة بمخاطبة اللواء عبدالله خليفة

كم كيلو لحم ياكل الاسد في اليوم؟

ياكل الاسد في اليوم سبعة كيلو لحم وليس لدينا مصدر لكي ناتي بهذا الكم الهائل من الاموال لتوفير اللحم

الاوساخ داخل قفص الاسود؟

نحن مهمتنا اخذ الاوساخ عقب اخراجها من قفص الاسد وليست مهمتنا المجازفة بعامل وادخالها لقفص الاسد لكي ينظف فهذة عملية تحتاج الي مختص وخبير من الحياة البرية واصبحنا نعاني وايضا ليس هنالك طبيب بيطري ونحن اصبحنا في عهد الثورة يجب ان يكون هنالك الكثير من الضوح

الاقفاص داخل الحديقة اصبحت متهالكة وهذة تسبب خطورة؟

اتحدي كل من يقول ان اقفاص حديقة القرشي متهالكة وليس هنالك تهالك الاقفاص بحالة جيدة

ماهي خطوتكم القادمة؟

نحن عاجزين والحيوانات مسئولية الحيوانات البرية وربنا يسالهم وضميرهم سيحاسبهم والناس سوف تسالهم>

حوار : اشتياق عبدالله

ـ(النورس نيوز)

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