أحلام تكشف عن موعد حفلها الجديد بالرياض

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام موعد حفلها المقبل على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وخاطبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: “يا أهل الرياض يوم الجمعة 24 يناير، ليلة فنانة العرب أحلام”.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه على ”تويتر“، أن حفل الفنانة الإماراتية أحلام هو الأعلى ثمنا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث بلغ سعر التذكرة 18 ألف ريال سعودي.

وتعتبر أحلام، من أغنى الفنانات في الشرق الأوسط بحسب مجلة ”آراب بزنس“، وهي الأعلى أجرا على المستوى العربي.

سبوتنيك

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