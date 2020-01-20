عائشة موسى تشرف تكريم الأستاذةكمالا إبراهيم إسحق

شهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد، مساء اليوم بمدرسة مجتمع الخرطوم العالمية، حفل تكريم الأستاذة كمالا إبراهيم إسحق التي اختيرت لنيل جائزة الأمير كلاوس بمملكة هولندا للعام 2019 م لأفضل إنتاج ثقافي في مجال الفنون التشكيلية، والذي نظمته مجموعة شركة دال والسفارة الهولندية بالخرطوم، بحضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ، ووكيل اول الوزارة الأستاذ رشيد سعيد .

يذكر أن جوائز الأمير كلاوس جوائز سنوية يمنحها صندوق الأمير كلاوس منذ العام 1997 م تكريما للافراد والمنظمات التي تسهم في الثقافة والتطوير المجتمعى بشكل تقدمي.

سونا

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