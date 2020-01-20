سودانية تضع ”مواد نجسة“ في جامع بمحافظة الرس بالسعودية

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مقيمة من الجنسية السودانية بعد دخولها لأحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته ووضع مواد نجسه داخله.
وأورد حساب ”الأمن العام“ في موقع التواصل ”تويتر“، عن لسان المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أن ”الجهات الأمنية ضبطت مقيمة سودانية في العقد الرابع من عمرها، بعد معلومات عن دخولها أحد جوامع محافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي، وهاتف جوال من أحد المقيمين“.
وأضاف أنه تم إيقاف المقيمة السودانية، وفتح تحقيق فيما نسب إليها، حيث أقرت بما فعلته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة وأسبابها.
إرم نيوز
1 تعليق
واسعه شوية .. يا ( ارم ذات العماد ) .. كل واحد لونه اسمر ولا اسود تقولو سودانى .. وانتو جيزانكم وغيرها مليانه سعوديين متسودنين ..
اول مره اسمع انو مشعوذ ولا مشعوذه جاى يعمل ليهو سحر فى جامع .. ( عندها تار مع الامام .. ولا راجلها بيجى الجامع كتير مثلا مادايراهو يجى .. ولا عزابية باكيه فى الماموم مثلا )
واول مره اعرف انو المشعوذ او المشعوذه ساحر ولا ساحره بعد مايخلص جولة السحر بياخد ليهو لفة سرقه فى الحته الجاى يلغمها ..
والمقيم السرقت جوالو ( مقيم فى الجامع ولا وضعو شنو ؟ ) .. وهل لمن سرقتو كانبيصلى فى نفس الصف الهى بتصلى فيهو ؟ ولا كانت بتصلى فى الصف الوراهو .. ؟
وبعدين سارقه ليها جوال وااااااااااااااحد بس ؟ طيب لو طلع جوال ماسورة ؟
وبعدين مبلغ مالى فى جامع ؟؟ ده على اساس انو مصرف الراجحى عامل ليهو ماكينة صرافة جوه الجامع وناسيها مفتوحة
حدث العاقل بما لايعقل فان صدق فهو لاعقل له ( حكمة سعودية )