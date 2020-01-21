قوات الشرطة إنفجار عبوة قرنيت بحوزة نظامي

أصدرت قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات بيانا حول حادثة منطقة الحاج يوسف مساء أمس والتي راح ضحيتها عدد من الأبرياء والجرحي (وكالة السودان للأنباء ) تورد نص البيان :

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

في حوالي الساعة السادسة مساء الاثنين 20 /يناير /2020وأثناء حفل خاص بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف إنفجرت عبوة قرنيت كانت بحوزة نظامي حضر إلي مكان الحفل ونتج عن ذلك وفاته وأربعة آخرين وأصابة أكثر من خمسة وعشرون من الحضور بإصابات متفاوتة .

فور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث حيث تم إسعاف المصابين للمستشفي لتلقي الإسعافات والعلاج وباشرت وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق والتحري وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشقلة بدائرة الاختصاص .

الرحمة والمغفرة للمتوفين وعاجل الشفاء للمصابين.

سونا

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