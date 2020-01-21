خليجي يقاضي زوجته بتهمة سرقة غسالة!

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بدولة الإمارات اليوم قضية زوجة خليجية الجنسية متهمة بسرقة غسالة وأدوات طبخ من منزل زوجها إثر نشوب خلافات بينهما وتركها المنزل والذهاب إلى منزل أسرتها.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمة ارتكبت جريمة سرقة تتمثل في سرقة ممتلكات من بيت المجني عليه، عبارة عن غسالة ملابس وبعض الأدوات الطبخ المنزلية.

حيث أنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليها، وأفادت، أن الأغراض الموجودة في المنزل تعود لبيت الزوجية وأنها لم تأخذهم من منزل آخر، ولفتت على أنها أخذت بعض الأغراض مثل الغسالة من أجل غسل ملابس ابنها الذي أخذته معها لمنزل أسرتها، وأن باقي أدوات الطبخ لا تعود لزوجها وأن والدتها هي من أحضرتها.

وأضافت أنها على استعداد لإعادة الغسالة إلى منزل المجني عليه وبقية الأغراض التي دفع قيمتها، ولفت المجني عليه إلى أن المتهمة قامت برفقة شقيقها وزوج شقيقتها بسرقة الأغراض من المنزل طالبا من المحكمة إدراج باقي المتهمين في القضية، وأجلت المحكمة القضية للجلسة المقبلة للنطق في الحكم.

صحيفة المرصد

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