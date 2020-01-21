موقع يكشف سر انفصال ريهانا وحسن جميل !

أثارت الفنانة العالمية ريهانا الجدل بخبر انفصالها عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل بعد علاقة عاطفية استمرت حوالي 3 أعوام، في حين لم يكشف أي منهما سبب الانفصال.

وأشارت مواقع إخبارية أجنبية ، أن سبب الانفصال هو إجبار حسن جميل ريهانا على تناول الطعام الدسم، لكي تكسب وزنا وتصبح سمينة.

وفي تحليل جديد نشرته المدونة الشهيرة شالون ليستر، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، نقلاً عن مصادر خاصة مقربة من ريهانا، أبرزت فيه بعض التفاصيل الجديدة وراء انفصال نجمة الهيب هوب العالمية والملياردير السعودي، وأكدت أن من بين تلك الأسباب هو إجبار جميل لريهانا تناولها وجبات لزيادة وزنها أكثر من اللازم.

وأكدت ليستر في فيديو نشرته عبر يوتيوب، أن الملياردير السعودي صاحب الـ 31 عاماً، كان يخفي الوجبات الخفيفة التي تتناولها ريهانا طوال اليوم، ويتعمد فقدانها في الطائرة والسيارة ليجبرها على تناول الوجبات الدسمة طوال الوقت من أجل زيادة وزنها بشكل كبير.

وأبرزت المدونة الشهيرة أن المطربة الأكثر دخلاً في العالم، زادت وزنها من 125 رطل لـ 200 رطل خلال علاقتهما، وهو ما يعد زيادة ملحوظة.

وفي سياق متصل، شوهد الثنائي ريهانا وجميل، أخر مرة في أحدى السواحل الايطالية في أغسطس الماضي، حيث شملت العطلة بعض من عائلاتهما، وتناولها العشاء في احدى المطاعم الشهيرة في سانتا مونيكا.

صحيفة المرصد

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