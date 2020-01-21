أب ينقذ طفله من بين أنياب أسد الجبال

تمكن رجل من إنقاذ طفله من بين أنياب أسد جبال كاد أن يفترسه في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما نشرته صحيفة “لوس أنجليس تايمز” كانت الأسرة تسير داخل المنتزه، قبل أن يهجم أسد جبال فجأة على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

والتقط الأسد الطفل من رقبته إلا أن الأب سارع بضربه بحقيبة ظهر، ليفلت الحيوان المفترس الطفل الصغير، ويمسك بالحقيبة بدلا منه.

وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج إنه جرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة.

وتم إخلاء المنتزه من الزوار فور وقوع الحادث، بينما أعلن مسؤولون في وقت لاحق أنه تم قتل الأسد.

يذكر أن تلك هي أول مرة التي يهاجم فيها أسد جبال بشريا في منطقة سان دييغو منذ نحو 20 عاما.

سبوتنيك

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