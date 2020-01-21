صغيرون والتوم يشاركان فى المنتدى العالمي للتعليم

افتتح في العاصمة البريطانية لندن أمس المنتدى العالمي للتعليم والذي يجمع وفودا تمثل ثلثي سكان العالم للنقاش حول مستقبل سياسات التعليم العام والعالي، وهو برنامج يعقد سنوياً.

مثّل السودان في المؤتمر كل من بروف محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم وبروف انتصار الزين صغيرون وزير التعليم العالي.

ويشارك في المنتدى عدد من الخبراء من واضعي سياسات التعليم وعدد من الوزراء لتقديم تجارب بلدانهم.

يناقش المنتدى أيضا أسئلة حول ماهو المطلوب لإصلاح التعليم ومن بينها الفقر المعرفي وكيف تبنى رؤية بعيدة المدى وأن تكون للدولة الشجاعة لتعديل الاستراتيجية التي تعكس الأحوال المتغيرة من وقت لآخر، كيف يمكن أن يكون المجتمع جزءاً أصيلاً في التغيير، وإدراك أدوار التعليم العريضة في الصحة والرفاهية والنجاح في العمل والحياة وغيرها من المواضيع، ويدعو ويشجع التعاون والمشاركة المجتمعية.

يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 22/1/2020م وسيجري السيد وزير التربية والتعليم ومعالي السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة من اللقاءات مع رصفائهم المشاركين في المنتدى، كما سيجريان عدداً من اللقاءات مع المسؤولين البريطانيين على المستوى الثنائي ويلتقيان بعدد من الخبراء والمختصين السودانيين المقيمين في المملكة المتحدة للتفاكر واستقطاب إمكانياتهم للسودان، بالإضافة إلى اللقاء بعدد من رموز المجتمع السوداني في المملكة المتحدة.

سونا

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