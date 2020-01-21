ثلاثة مخيمات للعيون بولاية سنار

بشر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د.علم الهدى مصطفى أبو كليب عن قيام ثلاثة مخيمات مجانية للعيون بولاية سنار، مبينا أن المخيم الأول بمحلية سنار بمستشفى سنار بالتنسيق مع منظمة الحوش الكبير، ويجري العمليات أطباء من دولة النمسا في الفترة من 10 الى 14 فبراير المقبل.

كما يقام مخيمان آخران بمستشفى سكر سنار بمحلية سنار ومستشفى ود الركين بمحلية شرق سنار؛ بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية، وقال ابو كليب إن وزارته تسعى لتوفير الخدمة للمواطن في أقرب موقع له، مهيبا بالمواطنين الاستفادة من هذه المخيمات.

من جهة أخرى؛ كلف د.علم الهدى مصطفى ابو كليب وزير الصحة المكلف، الأستاذة عبير معاوية شرف الدين مساعدا للمدير العام لقسم التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في القرار رقم (5) للعام 2020م، وذلك حسب لائحة الخدمة المدنية للعام 2008م، وأوصى القرار الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.

سونا

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