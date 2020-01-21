نقل الفنان المصري خالد النبوي إلى المستشفى

نقل الممثل المصري العالمي، خالد النبوي، إلى المستشفى، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقالت الكاتبة المصرية، فريدة الشوباشي، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، إنها علمت أن النبوي أصبح في حالة جيدة، بعد خضوعه لعملية قسطرة في مستشفى القصر العيني الفرنسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، كتبت قبل ساعات، عبر حسابها على فيسبوك إن زوجها مريض جدا، ونقل للمستشفى، وطلبت الدعاء له، دون أن تكشف عن أي تفاصيل متعلقة بأزمته الصحية.

واحتفل خالد النبوي الأسبوع الماضي، بطرح أحدث أفلامه “يوم وليلة”، في دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولته، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

كما حقق النبوي نجاحا كبيرا من بطولته للمسلسل التاريخي “ممالك النار”، الذي عرض على شاشة “إم بي سي”، وجسد في أحداثه دور السلطان طومان باي.

ومسلسل “ممالك النار” من بطولة الممثل المصري والعالمي، خالد النبوي، ومحمود نصر، ورشيد عساف، وكندة حنا، ومنى واصف، وعبد المنعم عمايري، وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وبدأ عرضه يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على جميع قنوات “إم بي سي”، ومن إنتاج “جينوميديا” للمنتج الإماراتي ياسر حارب، ووصل عدد حلقاته لـ14 حلقة.

سبوتنيك

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