عارضة الأزياء صاحبة “فضيحة عمرو وردة” تقاضي إعلاميا مصريا لتشبيهه لها بمحمد رمضان

ذكرت تقارير مصرية، اليوم الثلاثاء، أن عارضة الأزياء، صاحبة فضيحة اللاعب المصري، عمرو وردة، رفعت دعوى قضائية، ضد الإعلامي، تامر أمين، بعد سخريته منها.

وطالبت عارضة الأزياء، نرمين كيلر، تامر أمين في دعواها القضائية، بدفع مبلغ 1.4 مليون درهم إماراتي، بعد أن شبهها بالفنان المصري، محمد رمضان، وذلك في برنامجه التلفزيوني “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار” المصرية، بحسب موقع “في الفن”.

واتهمت “كيلر” الإعلامي بتشويه سمعتها، والسخرية منها بوصفها بـ”القبيحة التي لا يمكن أحد أن يتحرش بها”.

وأصيب تامر أمين بالصدمة لدى إبلاغه بجلسة المحاكمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعد عمرو وردة في 26 يونيو/ حزيران 2019، من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس أمم أفريقيا، بعد أن وجهت له عارضة أزياء مصرية، تهمة بالتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أرسل لها رسالة على صفحتها الشخصية على “إنستغرام”.

وترتب على الأزمة، إصدار الاتحاد قرارا بطرد اللاعب المصري من معسكر المنتخب خلال البطولة.

سبوتنيك

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