انطلاق التمرين البحري الثنائي بين السعودية ومصر

انطلقت فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان – 16” بالأسطول الجنوبي (سفاجا) بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية، بحضور قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية اللواء بحري أركان حرب حازم حامد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، ينقسم التمرين إلى مرحلتين بدءاً بوصول مجموعة وحدات الأمن البحرية الخاصة لتستهل بدء المحاضرات حتى وصول السفن والطائرات العمودية لبدء مناورات التمرين، حيث يشارك الجانب السعودي في هذا التمرين بمجموعة من السفن والطائرات العمودية ووحدات الأمن البحرية الخاصة. ويستمر التمرين في الفترة من 25 / 5 / 1441هـ وحتى 5 / 6 / 1441هـ.

كما يأتي تمرين “مرجان – 16” بعد 15 نسخة، كان آخرها تمرين “مرجان – 15” بالأسطول الغربي في المملكة العربية السعودية، ويعتبر امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين. إلى ذلك يتضمن العديد من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات واكتساب المهارات القتالية من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ والقدرة على ممارسة إجراءات القيادة والسيطرة على الوحدات المختلفة في مسرح العمليات، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية في مجال التدريبات المختلفة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة كافة وتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر الوحدات الخاصة البحرية.

إلى ذلك يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

العربية نت

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