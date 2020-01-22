النيلين
جرائم وحوادث

حادثان بشارع التحدي يؤدي لوفاة 17 شخصا

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شهد شارع التحدي بالامس حادثين مؤسفين وذلك على إثر التصادم المروع بين دفار من الشمال للجنوب بطريق التحدي وبوكس على متنه عدد من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وهم محملين بالحقائب التي تحوي اغراضهم الخاصة من ملابس واموال.

وعند وصول البوكس بالقرب من منطقة ابو حليمة بطريق شندي بحسب صحيفة الدار، وقع الحادث المؤسف الذي على اثره تحرك افراد المرور السريع الذين قاموا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونقل جثامين المتوفين الى مشرخة ام درمان ليقوم الطبيب الشرعي بتحديد اسباب الوفاة بالكسور التهشمية والنزيف الحاد.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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1 تعليق

عمار 2020/01/23 at 4:12 ص

لهم الرحمة..
ألا توجد مشرحة في بحري؟

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