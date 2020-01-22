موريتانيا.. حالة من السخط بعد زواج عريسين مثليين

تسود حالة من السخط الأوساط الموريتانية، بعد انتشار مقاطع فيديو لحفل زواج عريسين مثليين جرى قبل أيام في أحد قاعات الأفراح وسط العاصمة نواكشوط.

وقالت مصادر محلية إن الأمن الموريتاني فتح تحقيقاً في “حفل الزواج”، ونفذ عمليات اعتقال واسعة في أوساط الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع “صحراء ميديا” المحلي عن مصدر أمني قوله، إن المسألة قضية وقت فقط وسيتم اعتقال جميع الضالعين في الموضوع وتقديمهم للعدالة.

وكانت مقاطع فيديو للحفل المذكور قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود فعل غاضبة من الموريتانيين.

ويمنع القانون الموريتاني المستمد من الشريعة الإسلامية الزواج المثلي، كما يحارب جميع أنواع المثلية ويفرض عقوبات قاسية في حقها تصل إلى الإعدام.

عربي 21

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