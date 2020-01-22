ولاية جنوب كردفان تشارك في معرض الخرطوم الدولي

شاركت ولاية جنوب كردفان في معرض الخرطوم الدورة (37) والذي انطلق في العشرين من الشهر الجاري بأرض المعارض بري.

وعدد مدير قطاع الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بوزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان سبلو آدم الرحيمة أهداف المشاركة المتمثلة في إبراز الجوانب الثقافية والتراثية والسياحية و المنتجات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية بجانب الصناعة والتعدين.

وأبان في تصريح لـ(سونا) أن الدورة ٣٧ تتميز عن سابقاتها خاصة بعد التحولات الجديدة بالبلاد ولفت إلى أن الجناح الخاص بالولاية يحتوي على المعرض الثقافي والتراثي والفن التشكيلي إضافة إلى اللوحات والمطبقات والافلام الوثائقية للتعريف بمواقع الانتاج السياحي والثقافي والتعديني والصناعي بالولاية، فضلا عن المنتجات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية بالولاية وأضاف أن الولاية ستعمل على إبراز تلك المقومات لجذب المستثمرين خاصة في ظل السلام الاجتماعي الذي تشهده الولاية.

ودعا الرحيمة أبناء ولاية جنوب كردفان المتواجدين بالخرطوم بزيارة الجناح الخاص للولاية ،معربا عن أمنياته في أن تحقق مشاركة الولاية في هذه الدورة أهدافها السامية.

سونا

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