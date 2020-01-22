الدعم السريع بالضعين تضبط كمية من المخدرات

تمكنت قوات الدعم السريع بشرق دارفور من ضبط كمية من المخدرات شمال مدينة الضعين .

وأوضح والي شرق دارفور اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج أن قوات الدعم السريع بشرق دارفور حققت الشعار المرفوع (سرعة جاهزية حزم) وذلك من خلال دورها الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار وتبرع الوالي بمبلغ ١٠٠،٠٠٠مائة ألف جنيه حافزاً للقوة التي نفذت هذا العمل الكبير .

من جهته أبان قائد قوات الدعم السريع قطاع الضعين العقيد عبدالله الشريف بندة أن الضبطية تمت متابعتها فور تحركها بعربة أتس بري بري .

وأبان أن الكمية تقدر بحوالي خمسة قنطار من البنقو داخل عربة بينما فر َ المجرمون هاربين بعد مقاومة القوات،موضحاً أنها قبضت في مراحل مختلفة وبتخطيط ومتابعة مؤكداً جاهزية قوات الدعم السريع لحماية المواطنين ومكتسبات البلاد

سونا

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