لأول مرة…طفل ينضم لمنظمة أكثر الأشخاص ذكاء في العالم

حصل طفل ماليزي يبلغ من العمر 3 سنوات على العضوية في منظمة”منسا” البريطانية للأفراد ذوي الذكاء العالي في العالم.

ووفقا لصحيفة” ديلي ميل” البريطانية، فإن محمد حريز ناظم، الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، حقق درجة 142 في اختبار الذكاء بجامعة تستانفورد-بينيت الأمريكية وهو ما يعادل نسبة 99.7% من درجات الذكاء في بريطانيا.

ويعتبر حصول الطفل حمد حريز على عضوية “منسا” أمرا استثنائيا، حيث عادة لا تختار أعضاءها دون سن العاشرة من ذوي الذكاء العالي.

وقالت والدته أنيرا: “إن صغيرها العبقري تحدث كلمته الأولى في عمر سبعة أشهر، وبعمر العامين كان يقرأ بنفسه قصصا قبل النوم، وكان قادرا على حفظها وتلاوتها شفهيا من رأسه”.

وتابعت: “إن ابنها يحب الرسم وقراءة الكتب، كما يحب ممارسة تركيب لعبة الليغو، وتشكيل الدمى من المعجون في لعبة بلي-دو”، مضيفة: “هو مثل الأطفال الآخرين الذين يحبون اللعب والنمو”.

وترى والدة الطفل مستقبلا زاهرا لابنها ومنفعة كبيرة سيقدمها للمجتمع، وقالت: “نحن نعلم أنه سيعيد الكثير للمجتمع في المستقبل”.

ويعيش الطفل الصغير محمد حريز ناظم مع والديه أنيرا ومحمد، اللذين يعملان مهندسين في مدينة دورهام البريطانية.

سبوتنيك

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