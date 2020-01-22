يسرا تكشف عن خوفها من الموت بمرض السرطان

كشفت الفنانة المصري، يسرا، أنها كانت تخاف من الإصابة بمرض السرطان، وإنها بدأت بالتفكير ماذا يمكنها أن تفعل في أيامها الأخيرة إذا ما كانت مصابة به فعلا.

وفي مقابلة على قناة “أم بي سي” قالت يسرا إنها جلست تفكر فيما يكنها أن تفعله، وفي نعمة الصحة، ونعمة الأسرة، خصوصا بعد أن فقدت الفنانة والدتها.

في وقت سابق، اعترفت يسرا أنها لجأت لطبيبة نفسية في أمريكا عام 1982، وظلت تجيب عن أسئلتها وهي تبكي، وعندما انتهت من الإجابة عن الأسئلة سألتها الطبيبة بأنها تعتقد كم ساعة قضتها معها، فأخبرتها يسرا بأنها ساعة واحدة فقط، لكن الطبيبة أخبرتها بأنها ظلت تبكي لمدة 4 ساعات متواصلة.

وأضافت أن الطبيبة أخبرتها بأنها من أقوى الشخصيات التي شاهدتها، وذلك على الرغم من اعتراف يسرا لها بأنها تبكي دائما، فأخبرتها الطبيبة بأنها تلقي ما تحمله بالبكاء فقط، وكشفت يسرا أنها لم تكرر الذهاب إلى الطبيبة النفسية مرة أخرى.

عربي 21

شارك الموضوع :



