“عاصم البنا” .. أغنية (ساعي البريد) قدمتني للجمهور .. وهذا أول عداد لأول حفل

الخرطوم : أماني شريف

يمثل عاصم البنا امتدادا لأسرة فنية عريقة.. شارك في المحافل المحلية والدولية ملأ الدنيا وشغل الساحة الفنية الغنائية بروائع طروبة إن تغنى بالحقيبة أو أغنياته الخاصة أجاد وأطرب.

نستضيفه اليوم سيرة ومسيرة فنية

أول الميلاد والنشأة كانت اين ؟

أم درمان حي ود البنا حيث لازلت انمو.

أول مدرسة تلقيت تعليمك فيها ؟

ابروف ألف الابتدائية بنين.

أول معلم لاتزال ذكراه حية؟

أستاذ التاج.

ست رابعة.

ست فريدة.

أستاذ شمس الدين الغول.

أستاذ حسن سالم.

أستاذ عمر.

على سبيل المثال لا الحصر.

أول صديق دراسة ؟

د. عادل نصر شافي.

المرحوم عاصم معتصم.

فارس التجاني.

أول من انتبه لموهبتك الفنية؟

الأستاذ عبدالمنعم الكتيابي.

أول دندنه لأغنية أعجبتك وأنت صغير ؟

في الطفولة رشا يا كحيل.

أول أداء أمام جمهور ؟

الدورة المدرسية منطقة أم درمان مسرح الفنون الشعبية.

أول احترافك الغناء ؟

سنة 2000 بعد عودتي من الاغتراب.

أول مشاركة أداء لأغنية من الأغاني ؟

الإذاعة السودانية مع الراحل بادي محمد الطيب وأستاذي عبدالرحيم سلمان برنامج

حقيبة الفن الذي يقدمه الأستاذ عوض بابكر.

أول ظهور لك على الساحة الفنية؟

أعتقد بعد مشاركتي في برنامج (نسايم الليل) الذي كان يقدمه الراحل الفريق إبراهيم أحمد عبدالكريم وكان يخرجه الصديق المخرج بدرالدين حسني.

أول فرقه موسيقية تعاملت معها ؟

فرقة اتحاد الفنانين سنة 2000.

اول ظهور في التلفزيون ام الإذاعة؟

أولا الإذاعة في برنامج (حقيبة الفن) ثم التلفزيون في برنامج (نسايم الليل)

وكان صوتي مجازا منذ منتصف التسعينيات.

أول ألبوم غنائي ؟

(صب المطر) انتاج شركة فرسان 1995 بتحفيز من الفنان الكبير عبدالعزيز المبارك والأستاذ صلاح الدين أحمد إدريس.

أول مشاركة فنية لك داخل السودان في احتفال أو مهرجان أو غيره؟

مهرجان الجزيرة مطلع الألفينات.

وأول مشاركة خارجية؟

مهرجان القرن الأفريقي 2004 بجيبوتي.

أول حفل غنائي تحييه؟

الصافية شهر 6 سنة 2000

أول مبلغ مالي تتلقاه نظير أداء فني ؟

350 جنيها لنفس الحفل.

أول مسرح تغنيت عليه ؟

مسرح الفنون الشعبية بأم درمان.

أول بلد زرته ؟

القاهرة وأنا طالب ثانوي.

أول صعوبة قابلتك خلال مسيرتك ؟

قرارات التخبط الإداري في المصنفات والاتحادات ونحن ناشئون نتلمس طريقنا وإلى هذه اللحظة لم ينجح أحد في تفعيل إطار يقود الحركة الفنية بطريقة مدروسة لتقديم أفضل ما يمكن للجميع.

أول من له الفضل في مسيرتك الفنية وشجعك على الاستمرارية؟

العم العزيز أحمد الفرجوني متعه الله بالصحة والعافية.

أول أغنية دوما ما تحب ان تبتدئ بها حفلاتك ؟

(الشوق والريد) بشكل عام أنا عاشق لأبي الفن إبراهيم الكاشف ولكني لا أتخذه كمغن بل أعتقد أنه من أفضل خمسة ملحنين وضعوا لبنات الألحان السودانية فكلما أسمعه أو أردد أغنياته كأني أكتشفها لأول مرة.

أول هدية تلقيتها ؟

أحمد عاصم.

أول أغنية أشهرتك؟

(ساعي البريد) كلمات الأستاذ السر أحمد قدور متعه الله بالصحة والعافية وهي أول أغنية تعاملت فيها مع أبو العباس.

أول أداء جماعي غنائي (أولاد البنا)؟

العين لا تعلو على الحاجب

أول بدلة اقتنيتها ؟

بدلة العرس.

أول تكريم ؟

من أصدقائي نادي بيت المال الرياضي.

صحيفة اليوم التالي

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